سقوط 43 قتيلا بسبب مواجهات عشائرية فى جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الرسمية فى جنوب السودان، اليوم الأحد، مقتل 43 شخصا وإصابة آخرين فى أحداث عنف مجتمعى بين قبيلتين عشائريتين بمقاطعة أولانق شرقى البلاد، وذلك على خلفية ثأر قديم.





وأوضح لوكى سعد الله، وزير الإعلام فى ولاية أعالى النيل، أن المواجهات جاءت بسبب إقدام إحدى العشائر على الانتقام لمقتل أحد شبابها فى أبريل الماضى، لافتًا إلى أن المواجهة استمرت بسبب غياب السلطات المحلية وعدم وجود قوات حكومية لاحتواء الموقف فى المقاطعة.

كما أشار المسؤول الجنوب سودانى، إلى أنه "وقعت مواجهات مسلحة بين عشيرتين بالمنطقة بعد قيام إحداهما بالانتقام لمقتل أحد شبابها الشهر الماضى، وقد أدت تلك المواجهات إلى سقوط 43 قتيلا من الجانبين"، محذرًا من أن التوتر لا يزال قائما هناك حتى الآن، وأن عدد الجرحى غير معروف حتى الآن.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى محلى لتلقى العلاج، مشددًا على أن عدم توصل أطراف اتفاق السلام لاتفاق حول محافظ مقاطعة أولانق وعدم تكوين هياكل الحكم المحلى ساهم فى غياب الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأوضح سعد الله: "نحاول الآن إرسال قوة أمنية من رئاسة الولاية للسيطرة على الأوضاع الأمنية بالمقاطعة".