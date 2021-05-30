لأول مرة.. إسبانيا تستجوب زعيم البوليساريو بتهمة إبادة جماعية

جدة - نرمين السيد - يمثل زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالى، أمام المحكمة الوطنية الإسبانية لأول مرة، يوم الثلاثاء المقبل، للتحقيق فى دعوتين ضده بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية، وذلك بعد شهر من دخوله إسبانيا للعلاج من فيروس كورونا.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، سبق أن حاول قضاة آخرون فى هذه المحكمة استجواب غالى فى عامى 2016 و2019، بناءً على معلومات كانت تفيد بأن غالى سيزور إسبانيا، لكنهم لم يتمكنوا مطلقاً من حمله على الجلوس أمام المحكمة لأنهم لم يستطيعوا تحديد مكانه.

وأشارت الوكالة إلى أن القاضى سانتياجو بيدراز سيحاول القيام بهذا الأمر يوم الثلاثاء، إذ أنه من المفترض أن يأخذ إفادة غالى عبر خاصية "التيليكونفرينس" بشأن دعوتين تم رفعهما ضده بسبب تعذيب مزعوم من جانب أعضاء جبهة البوليساريو ضد السكان الصحراويين المنشقين فى حقول تندوف الجزائرية.

ومن المقرر أن يدلى غالى، 72 عاما، بشهادته عبر خاصية الفيديو من مستشفى سان بيدرو دى لوجرونيو، التى دخلها قبل شهر بعد وصوله إلى إسبانيا بهوية مزورة، الأمر الذى تسبب فى أزمة غير مسبوقة بين البلد الأوروبى والمغرب، والتى تفاقمت مع دخول عدد يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف مهاجر غير شرعى لمدينة سبتة الإسبانية الواقعة فى شمال إفريقيا.