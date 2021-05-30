الملك الإسبانى يتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - ولم يكشف القصر الملكى الإسبانى عن صور الملك أثناء تلقيه التطعيم، كما لم يتم نشر معلومات عن نوع اللقاح الذى أعطى له.

وكان من المتوقع تطعيم الملك البالغ من العمر 54 عاما خلال هذه الأيام، بعد أن بدأت السلطات الصحية تطعيم الأشخاص المنتمين إلى فئته العمرية.

يذكر أن إسبانيا سجلت 79.905 وفيات و3.668.658 إصابة بالفيروس.