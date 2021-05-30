بالفيديو - هل سيعيد وزير الصحة تطعيم نفسه بعد اعتراف الصين بعدم فاعلية مطعومها ؟

دوت الخليج - قال مدير مركز مراقبة الاوبئة الصيني إن اللقاح الصيني لا يوفر نسبة حماية عالية من فايروس كورونا ، وإنه يجري حاليا تقييم امكانية استخدام لقاحات اخرى للوصول الى نجاعة التطعيم .

يذكر أن هذه هي المرة الاولى التي تعترف فيها الصين بمحدودية فعالية لقاحها .

وكان وزير الصحة الاردني فراس الهواري قال في مؤتمر صحفي إنه تلقى المطعوم الصيني ، ويتساءل كثيرون : هل سيعيد الوزير تطعيم نفسه وما هي الخطوات التي يجب على متلقي المطعوم الصيني اتباعها الآن بعد هذا الاعتراف الصيني ، يضاف الى ذلك تساؤلات من مواطنين عن اجراءات الحكومة حيال منع دول الخليج دخول الاردنيين الذين تلقوا اللقاح الصيني وكيف سيتم معاللجة قضيتهم ..

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