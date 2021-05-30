دوت الخليج - قال مدير مركز مراقبة الاوبئة الصيني إن اللقاح الصيني لا يوفر نسبة حماية عالية من فايروس كورونا ، وإنه يجري حاليا تقييم امكانية استخدام لقاحات اخرى للوصول الى نجاعة التطعيم .
يذكر أن هذه هي المرة الاولى التي تعترف فيها الصين بمحدودية فعالية لقاحها .
وكان وزير الصحة الاردني فراس الهواري قال في مؤتمر صحفي إنه تلقى المطعوم الصيني ، ويتساءل كثيرون : هل سيعيد الوزير تطعيم نفسه وما هي الخطوات التي يجب على متلقي المطعوم الصيني اتباعها الآن بعد هذا الاعتراف الصيني ، يضاف الى ذلك تساؤلات من مواطنين عن اجراءات الحكومة حيال منع دول الخليج دخول الاردنيين الذين تلقوا اللقاح الصيني وكيف سيتم معاللجة قضيتهم ..
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو - هل سيعيد وزير الصحة تطعيم نفسه بعد اعتراف الصين بعدم فاعلية مطعومها ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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