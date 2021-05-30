إثيوبيون ينتقدون أميركا خلال تجمع مناصر للحكومة

أديس أبابا ـ رويترز: ندد متظاهرون مؤيدون للحكومة الإثيوبية بالولايات المتحدة لفرضها قيودا على المساعدات لبلادهم بسبب الصراع في تيجراي خلال تجمع ضخم نظمته السلطات لتظهر الدعم الشعبي لمواقفها.

وشارك أكثر من عشرة آلاف في التجمع، ورفع بعضهم لافتات بالإنجليزية والعربية والأمهرية وكتب عليها شعارات مثل “أميركا أظهري لنا حيادك” و”إثيوبيا لا تحتاج لراع” و”املأوا السد” في إشارة لسد النهضة الذي تعارض مصر والسودان الملء الثاني له.

وكانت المظاهرة أكبر من التجمعات المعتادة المؤيدة للحكومة كما أن الانتقاد العلني للولايات المتحدة أمر نادر الحدوث.

وفرضت الولايات المتحدة قبل أسبوع قيودا على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الصراع، كما قالت واشنطن إنها ستفرض حظرا أيضا على مسؤولين حاليين وسابقين من إثيوبيا وإريتريا تعتبرهم مسؤولين عن الأزمة.

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