انتخابات فـي قبرص لاختيار برلمان جديد ومخاوف من إحجام الناخبين

نيقوسيا ـ رويترز: فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في قبرص لاختيار برلمان جديد في انتخابات من المرجح أن تظهر تراجعا في شعبية الأحزاب الرئيسية وتشهد إحجاما من الناخبين الغاضبين من فضائح الفساد. ويسعى أكثر من عشرة أحزاب أو تشكيلات سياسية إلى الحصول على 56 مقعدا في انتخابات من المرجح ألا تسفر عن أغلبية مطلقة. وتُجرى الانتخابات كل خمس سنوات، وتحرص الأحزاب السياسية على تجنب تكرار ما حدث عام 2016 عندما امتنع واحد من كل ثلاثة ناخبين مسجلين عن التصويت. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح أن تستفيد الأحزاب الصغيرة من فضائح الفساد المتكررة في السنوات الأخيرة مما يؤدي إلى تراجع هيمنة حزب التجمع الديمقراطي اليميني الذي يتزعمه الرئيس نيكوس أناستاسيادس والحزب التقدمي للشعب العامل الشيوعي الذي يمثل الدعامة التقليدية الأخرى للسياسة القبرصية.

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