بايدن: سأتحدث مع بوتين حول ضرورة احترام حقوق الإنسان

وأكد بايدن فى كلمة له "سألتقى بالرئيس بوتين فى غضون أسبوعين فى جنيف لأوضح أننا لن نفعل ذلك، ولن نقف مكتوفى الأيدى ونتركه ينتهك هذه الحقوق".
كما أكد بايدن أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصينى شى جين بينج، "لقد أجريت محادثة طويلة قبل ساعتين مع الرئيس شى. لقد أوضحت أنه لا يمكننا القيام بخلاف ذلك، ولكن الحديث فقط عن حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم. لأن هذا هو حالنا".
هذا وأعلن الكرملين، فى وقت سابق، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى جون بايدن يلتقيان فى جنيف يوم 16 يونيو المقبل.
وقال الكرملين: "وفقا للاتفاق الذى تم التوصل إليه، يعقد رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن فى 16 يونيو فى جنيف".
وأضاف أن الرئيسين "يناقشان وضع وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية، وقضايا الاستقرار الاستراتيجى، فضلاً عن القضايا الحيوية، بما فى ذلك التعاون فى مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية".
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