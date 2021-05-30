المنفى والسفير الأمريكى يبحثان إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

جدة - نرمين السيد - بحث السفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى إخراج المقاتلين الأجانب وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية.





وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأحد، فى تغريدة لها بموقع "تويتر" أن نورلاند والمنفى خاضا خلال لقائهما فى تونس أمس السبت، نقاشا جيدا، حول مجموعة كاملة من القضايا بما فى ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الاخرى، والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات فى ديسمبر. كما ناقش المنفى ونورلاند "تحسين الظروف الأمنية فى الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة".

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