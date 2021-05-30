اردني مسيحي يرد على مسلم انزعج من صوت مكبرات الصوت في المسجد .. شاهد

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دوت الخليج :- رد شاب اردني مسيحي على منشور لناشط خليجي قال انه عرض بيته للبيع بسبب مكبرات الصوت التي تنبعث من المسجد .
وقال الخليجي : "هذا ماحصل بعت بيتي والسبب مكبرات الصوت فوق راسي وراس أبنائي وعندما عرضت بيتي للبيع لم اجد أحدا يشتري بيتي كل مشتري يقول بيتك جميل لكنه جوار المسجد ولو بعته لنا بريال لن نشتريه/معهم حق" .
بدوره رد الشاب الاردني المسيحي قائلا : "انا مسيحي واسكن بالقرب من المسجد لم ننزعج يوما، على العكس من ذلك أصبحنا نعرف الاوقات حسب الاذان، وتعودنا عليه، المسجد لم يكن يوما الا مكان للمحبة والسلام".
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