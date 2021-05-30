مصر.. خروج عربة قطار بخط الصعيد ولا إصابات بشرية

حادث جديد شهدته سكك حديد مصر بخط الصعيد بعدما خرجت عربة من قطار قادم من أسوان إلى القاهرة، مما تسبب في تعطله دون وقوع إصابات، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني لموقع "دوت الخليج" إن الأجهزة المختصة تلقت بلاغا بتعطل القطار رقم 833 من طراز روسي أمام إحدى قرى مركز ببا بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، ظهر الأحد، وذلك نتيجة خروج بعض عجلات إحدى عرباته عن القضبان.
وحسب المصدر فقد تمكن سائق القطار من السيطرة على الموقف وإيقاف حركة القطار، فيما توجهت أجهزة الأمن والدفاع المدني والمختصون بمحافظة بني سويف وهيئة السكة الحديد إلى الموقع للتعامل مع الأمر والعمل على تسيرر حركة القطارات.
وتم إنزال الركاب لنقلهم عبر أتوبيسات وحافلات إلى وجهاتهم لحين تسيير الحركة.
وتداول شهود فيديوهات للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلالها نزول ركاب القطار منه لاستقلال وسائل مواصلات أخرى.
وشهدت السكك الحديدية في مصر عدة حوادث خلال الفترة الأخيرة، فيما أكد وزير النقل أمام البرلمان أن المنظومة تهالكت وتحتاج لجهد ووقت لإصلاحها بالكامل.
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