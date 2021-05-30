الداخلية: النائب أسامه العجارمة غير موقوف لدى اية جهة من الأجهزة الامنية

دوت الخليج :- قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن النائب أسامه العجارمة غير موقوف لدى اية جهة من الأجهزة الأمنية.

وأضاف المصدر أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع غير صحيح داعيا وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.