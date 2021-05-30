نتنياهو: حكومة اليسار أكثر خطرا على إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وقال نتيناهو، فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم الأحد، بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية "أدعو النواب الذين انتخبوا من قبل اليمين لعدم السماح بتشكيل حكومة لليسار فى إسرائيل.. حكومة اليسار أكثر خطرا على إسرائيل".
وكان رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلى، نفتالى بينيت، قد قال فى وقت سابق اليوم، إن فرص تشكيل حكومة مع نتنياهو معدومة تماما، كاشفا عن سعى حزبه لتشكيل حكومة مع حزب "هناك مستقبل".
واتهم نتنياهو حزب "يمينا" الإسرائيلى بالتضليل والسعى إلى الانقسام، مشيرا إلى أن بينيت لا يريد انتخابات إسرائيلية خامسة لأنه "لن يجتاز مرحلة الحسم".
وتابع نتنياهو "ما قاله بينيت شعارات جوفاء تسعى لتضليل اليمين الإسرائيلى".
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