اليابان تتيح تطعيم فيروس كورونا للفئات العمرية تحت 65 عاما

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانى نوريهيسا تامورا، اليوم الأحد، إن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيتاح لكل من تقل أعمارهم عن 65 عامًا، بالتزامن مع تطعيم أصحاب الحالات المرضية المزمنة من الفئة العمرية نفسها؛ للمساعدة فى تسريع وتيرة التطعيم فى البلاد.





وكانت وزارة الصحة فى اليابان قد أصدرت بالفعل تعليمات للبلديات بالبدء فى إرسال استمارات التطعيم لجميع المؤهلين ممن هم تحت سن 65 عامًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل، أما الآن فحتى من لا يعانون من حالات مرضية مزمنة سيتمكنون من الحصول على اللقاح عند استلام الاستمارة الشهر المقبل، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

ونقلت الوكالة اليابانية، عن وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، قوله- فى أحد البرامج الإذاعية- إنه فى حين أن من يعانون من حالات مرضية مزمنة سيعطون الأولوية بشكل عام، فإنه "إذا انتظرنا حتى يتم تطعيم جميعهم، فلا نعرف متى سيتم الانتهاء من ذلك".

وأطلقت اليابان برنامج التطعيم، فى فبراير، للعاملين الصحيين فى الخطوط الأمامية، ثم توسع ليشمل أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق فى أبريل، وكانت الحكومة تخطط لتطعيم من يعانون من حالات مرضية مزمنة، والذين يعملون فى دور رعاية المسنين، وأخيراً عامة الناس بعد الانتهاء من تطعيم كبار السن بحلول 31 يوليو المقبل.

لكن الحكومة تتطلع الآن إلى تسريع عملية طرح اللقاحات فى البلاد، والتى تخلفت عن البلدان الأخرى، إذ تلقى 6 بالمائة فقط من سكانها جرعة واحدة على الأقل، ومع استمرار إجهاد النظام الطبى، تم يوم الجمعة الماضى تمديد حالة الطوارئ لمواجهة (كوفيد-19) فى طوكيو وأوساكا وسبع محافظات أخرى لمدة ثلاثة أسابيع حتى 20 يونيو، أى قبل ما يزيد قليلًا على شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية فى العاصمة، بحسب (كيودو).