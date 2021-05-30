قضاء إيران يحذر المترشحين للرئاسة من تجاوز الخطوط الحمراء

جدة - نرمين السيد - حذّر مسؤول كبير فى السلطة القضائية فى إيران، اليوم الأحد، المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة فى يونيو، من تجاوز "الخطوط الحمراء"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





والإيرانيون مدعوون إلى صناديق الاقتراع فى 18 يونيو لانتخاب خلف للرئيس حسن روحانى الذى يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة على التوالى.

وقال مدعى عام طهران، على القاصى مهر، وفق ما نقلت عنه وكالة "ميزان أونلاين" الرسمية التابعة للسلطة القضائية، إن "المرشحين يجب ألا يتجاوزوا الخطوط الحمراء للنظام فى حملاتهم وخطاباتهم".

وقال القاصى مهر فى إشارة للمرشحين: "سنهتمّ بهم بحزم"، محذّراً خصوصاً من شنّ أى هجوم على "سمعة" السلطة القضائية، التى يُعتبر رئيسها المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسى الأوفر حظاً للفوز فى الانتخابات.

ومن بين "الخطوط الحمراء" الأخرى التى لم يذكرها مدعى عام العاصمة، التشكيك فى مبدأ "الجمهورية الإسلامية" أو مبدأ "ولاية الفقيه".

وانطلقت الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية بهدوء الجمعة فى أجواء استياء عام من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التى تمرّ بها البلاد.

وكان رئيسى حصل على 38% من الأصوات عام 2017 فى مواجهة روحانى.

ويستفيد رئيسى من إبطال ترشيحات شخصيات عدة كان بإمكانها أن تتفوق عليه، ويجد نفسه يواجه أربعة محافظين متشددين آخرين مثله ومرشحَين إصلاحيَين لا يتمتعان بتأييد على الصعيد الوطنى.