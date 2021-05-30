بريطانيا تسجل 3240 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا 

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، 3240 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3240 مقابل 3398 السبت، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4484185.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 6 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 7 في بيانات السبت، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127781 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 39.259 مليون شخص، بينهم أكثر من 25 مليونا حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.