فيديو.. إنقاذ 274 شخصا وفقد واحد بعد اندلاع حريق بعبارة فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت العبارة "كاى ام كاريا انداه" متوجّهة إلى جزر الملوك، عندما اندلع الحريق مرغماً بعض الركاب على القفز فى المياه.
وصرّح المسؤول عن عملية الإنقاذ محمد عرفة لقناة "كومباس تى فى" "كان هناك 275 شخصاً على متن (العبارة)، بينهم 274 تمّ إجلاؤهم بأمان". وأضاف "لا نزال نبحث عن رجل يبلغ 43 عاماً".
وأوضح أن 35 طفلاً على الأقل هم من بين الركاب.
ونشر جهاز الإنقاذ مشاهد للعبارة تتصاعد منها أعمدة الدخان الأسود فيما كان الركاب على مقربة منها على متن قوارب إنقاذ.
وأوقف حوالى عشرة من أفراد الطاقم فى إطار تحقيق يُفترض أن يحدّد أسباب الحريق.
وغالباً ما تحصل حوادث بحرية قى إندونيسيا بسبب عدم صيانة العبارات وسيلة النقل الاكثر استخداما بين 17 ألف جزيرة تتألف منها البلاد.
يذكر أنه فى عام 2018، قضى نحو 160 شخصاً عندما غرقت عبّارة فى بحيرة توبا فى جزيرة سومطرة، وعام 2009، قضى أكثر من 300 شخص فى حادث غرق عبارة بين جزيرتى سيليبس وبورنيو.
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