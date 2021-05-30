العراق يمنح الفلسطينيين المقيمين حقوق المواطن باستثناء الجنسية والانتخاب

جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، قال مصدر رسمى عراقى، اليوم الأحد، إن البرلمان العراقى شرّع قانونا منح بموجبه الفلسطينيين حقوقا كاملة أسوة بالعراقيين، سيما الذين أمضوا فى العراق مدة 10 سنوات.
ولفت المصدر إلى أن القانون منح الفلسطينيين كامل الحقوق باستثناء الجنسية والمشاركة فى الانتخابات ترشيحا وتصويتا، للحفاظ على حقهم بالعودة إلى وطنهم فلسطين.
وبحسب تقارير، فإن نحو 3.500 فلسطينى يعيشون فى العراق، يقطنون فى بغداد وإقليم كردستان.
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