سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، 2949 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الجمعة.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2949، مقابل 3351 السبت، ليصل العدد العام إلى مستوى 3216003 حالات، بينها 238296 نشطة.
وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 44 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 83 في بيانات السبت، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 126046 شخصا.
كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3851661 شخصا بعد رصد 6574 حالة شفاء جديدة.
وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا ترصد 2949 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.