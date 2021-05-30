تسجيل 9 وفيات و 672 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (672) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (735,811) حالة.

• سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9452) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.38%)، مقارنة مع (2.96%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (15,346) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,260,498) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1104) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (714,702) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11,657) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (83) حالة، فيما غادرت (59) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (626) حالة.

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 10%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 9%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 292 في محافظة العاصمة عمّان.

- 85 في محافظة الزرقاء.

- 67 في محافظة إربد، منها 9 في الرمثا.

- 43 في محافظة الكرك.

- 31 في محافظة معان، 6 منها في البترا.

- 30 في محافظة مأدبا.

- 28 في محافظة عجلون.

- 24 في محافظة المفرق.

- 24 في محافظة الطفيلة.

- 20 في محافظة جرش.

- 14 في محافظة البلقاء.

- 14 في محافظة العقبة.