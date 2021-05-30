ملك الأردن : عملية الإصلاح السياسى والاقتصادى لا تحتاج إلى شعارات

جدة - نرمين السيد - أكد الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، أن عملية الإصلاح السياسى والاقتصادى والإدارى لا تحتاج إلى شعارات، بل تتطلب دراسة وتقسيم أدوار للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتا إلى أن تخطى أزمة "كورونا" بالتوسع فى إعطاء اللقاح والبدء بفتح القطاعات خلال الفترة القادمة سيمكّن الأردن من المضى قدما فى ذلك.





وحسمبا نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، شدد الملك، خلال لقائه فى قصر الحسينية اليوم الأحد، شخصيات سياسية، على ضرورة السير بجدية وشفافية فى عملية الإصلاح، ضمن برامج واضحة الأهداف ومحددة زمنيا بمخرجات يلمس أثرها المواطن.

كما أكد الملك عبدالله الثانى، ضرورة التواصل مع المواطنين فى شتى مواقعهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم المتعلقة بعملية الإصلاح، والاستفادة من أصحاب الخبرات بهذا الخصوص.

ولفت إلى تحدى الفقر والبطالة، اللذين ازدادا بشكل ملحوظ نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ما يتطلب المزيد من الجهود للحد منهما، منوها إلى ضرورة تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأشار إلى الجهود التى تبذل بهدف الفتح التدريجى للقطاعات قريبا، لافتا إلى أن قرب وصول كميات إضافية من اللقاحات ضد فيروس كورونا، سيسهل تنفيذ هذه الجهود.

وأكد الملك وقوف الأردن الكامل والدائم إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين فى نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مبينا أن هناك تواصلا مستمرا مع الأشقاء العرب والأصدقاء فى العالم للدفع باتجاه التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والذين يجمعون أن لا حل إلا على أساس حل الدولتين.

وتناول اللقاء علاقات الأردن الإقليمية وجهوده فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، والتوصل إلى حلول سياسية لأزماتها.

وأشار جلالته إلى إطار التعاون الثلاثى بين الأردن ومصر والعراق، وسبل تعزيزه بما يحقق مصالحهم ويخدم العمل العربى المشترك.