مقتل 3 مواطنين روس بانفجار فى جمهورية إفريقيا الوسطى

جدة - نرمين السيد - وقال الممثل الرسمى لحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، أنج مكسيم كازاجى، إن "ثلاثة روس واثنان من ضباط الشرطة المحلية لقوا مصرعهم يوم الخميس فى جمهورية إفريقيا الوسطى نتيجة انفجار عبوة ناسفة". يذكر أن روسيا أرسلت فى ديسمبر المنصرم عددا إضافيا من خبرائها العسكريين إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وأخطرت الأمم المتحدة بذلك.

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