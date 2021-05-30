الصحة العالمية: عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية أخطر من تحورات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت منظمة الصحة العالمية، فى تصريحات لقناة "العربية"، أن ارتفاع إصابات كورونا بالهند سببه عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن سلالة فيتنام الجديدة من فيروس كورونا، لا تزال تحت الدراسة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن التعاون الدولى ضرورى لتوزيع لقاحات كورونا.

ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات منحت اللقاح لنحو 80 % من الفئات الأكثر عرضة للخطر، موضحة أن الوضع الوبائى لكورونا فى منطقة شرق المتوسط فى تحسن.