إصابة شخصين فى إطلاق نار فى مدينة يكاترينبورج الروسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأحد، قالت وزارة الصحة فى منطقة سفيردلوفسك لوكالة "سبوتنيك": إن الفتاة المصابة فى إطلاق النار فى يكاترينبورج "فى حالة حرجة".

وأفادت الأنباء فى وقت سابق عن مجهول أطلق النار من نافذة منزله مما أدى إلى إصابة فتاة وموظف بالحرس الوطنى.

وأضافت الصحة الروسية: "بعد إطلاق النار، أصيب أحد أفراد الحرس الوطنى بجرح عرضى فى ساقه، وتلقى الإسعافات الأولية، قبل نقله مع الفتاة إلى المستشفى".

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية الروسية بأنه قد تم اعتقال من نفذ إطلاق النار فى مدينة يكاترينبورج، وسيتم تسليمه للتحقيق، نافية المعلومات الإعلامية التى تحدثت عن وجود انفجار فى موقع الحادثة.

وقالت الوزارة لـ"سبوتنيك": "تم اعتقال الجانى وسيتم تسليمه للجهات المختصة للتحقيق معه".