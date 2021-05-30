عاجل.. واشنطن: نتطلع للتعاون مع مصر لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، إنها تتطلع لمزيد من التعاون مع مصر؛ لتثبيت وقف النار فى غزة وتوصيل المساعدات.



جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، إنها تتطلع لمزيد من التعاون مع مصر؛ لتثبيت وقف النار فى غزة وتوصيل المساعدات. وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضحت الخارجية الأمريكية "سنوفر 360 مليون دولار للشعب الفلسطينى عبر الأونروا ومنظمات أخرى".

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