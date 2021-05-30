عاجل.. الخارجية الأمريكية: نتبع الطرق الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، قبل يومين، إن الملء الثانى لسد النهضة، بدون اتفاق قانونى وضمان الاستمرار يمثل خطراً حقيقياً على السودان.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، فى وقت سابق، أن ملء إثيوبيا الثانى لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، مخالف للتعهدات، ويعد خروجا عن القانون الدولى.