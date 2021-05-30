بنجلاديش تمدد إغلاق الحدود مع الهند لمدة أسبوعين اعتبارا من بعد غد

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "برثوم ألو البنجالية" أن الحدود مع الهند ستظل مغلقة حتى 14 يونيو المقبل، لكن تحركات الشحنات التى تحمل البضائع ستستمر دون توقف. وقال مسؤول فى وزارة الخارجية البنغالية "قمنا بتمديدها لمدة 14 يوما، وسنقيم الوضع بشكل أكبر". وكانت حركة الركاب عبر الحدود البنجلاديشية الهندية مغلقة منذ 26 أبريل الماضى.

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