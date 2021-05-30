عباس كامل يبحث مع غانتس تهدئة شاملة بالأراضي الفلسطينية

التقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، لبحث سبل تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية.

وذكرت مصادر مصرية أن اللقاء تناول مناقشة التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ودعم السلطة الفلسطينية ومفاوضات ملف الأسري والمفقودين.

وقدم غانتس الشكر لرئيس المخابرات العامة المصرية، وأكد على رغبته في تحقيق السلام على المدى الطويل والتنمية المستدامة بما يدعم استقرار الأوضاع بالمنطقة.

وطلب نقل الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهود مصر في استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة وعلى العلاقات الأمنية الخاصة بين البلدين.

وأجرت مصر وإسرائيل محادثات رفيعة المستوى في كلا البلدين، الأحد، لتعزيز الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، وإعادة بناء قطاع غزة بعد حرب استمرت 11 يومًا خلفت دمارا واسعا في القطاع.

والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي الذي وصل القاهرة الأحد. وكانت هذه أول زيارة علنية لوزير خارجية إسرائيلي للبلاد منذ أكثر من عقد، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

وقالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة على تويتر إن زيارة أشكنازي هي الأولى لدبلوماسي إسرائيلي بارز منذ عام 2008.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أن شكري دعا إلى تأسيس أجواء لاستئناف مفاوضات "جادة وبناءة" بين الجانبين.

كما حث الجانبين على الامتناع عن "أي إجراءات" من شأنها عرقلة جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إنهما ناقشا أيضا مسألة إطلاق سراح جنود ومواطنين إسرائيليين تحتجزهم حماس.

يشار إلى أن حماس تحتجز رفات جنديين إسرائيليين قتلا في حرب 2014. كما تحتجز مدنيين إسرائيليين تم أسرهما بعد دخولهما غزة

وفي إطار جهود وقف إطلاق النار، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مدير المخابرات المصرية، في القدس.

والتقي عباس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله ونقل رسالة من السيسي عباس تؤكد دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن القاهرة ستستضيف محادثات بين الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة بين فصائل غزة وتلك الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.