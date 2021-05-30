وتحدثت جريفيث، فى تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، عن زيارة المبعوث الأمريكى فى منطقة القرن الإفريقى إلى مصر وإثيوبيا لمناقشة عدة مواضيع.
وأوضحت أن الولايات المتحدة تعمل على تدوير الزوايا بين الدول الثلاثة أطراف أزمة سد النهضة، معربة عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق إنفراج فى ملف سد النهضة.
وأكدت أن الولايات المتحدة تقدر الجهود المصرية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار بغزة، متابعة: "نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وإيصال المساعداتا لإنسانية والتنموية والاقتصادية إلى الشعب الفلسطينى".
وتابعت أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرًا عن توفير 360 مليون دولار للشعب الفلسطينى عبر مؤسسة "الأونروا" وغيرها من المنظمات، موضحة أن تلك المساعدات تساهم فى توفير الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الملحة وإعادة إعمار قطاع غزة وتمهيد الطريق لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. الخارجية الأمريكية : نشكر مصر على جهودها لمعالجة القضايا الإقليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.