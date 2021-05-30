فيديو.. الخارجية الأمريكية : نشكر مصر على جهودها لمعالجة القضايا الإقليمية

جدة - نرمين السيد - عبرت جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، عن شكر بلادها، لما بذلته مصر من جهود لمعالجة القضايا الإقليمية، مثل الملف الليبى وأزمة سد النهضة.





وتحدثت جريفيث، فى تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، عن زيارة المبعوث الأمريكى فى منطقة القرن الإفريقى إلى مصر وإثيوبيا لمناقشة عدة مواضيع.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تعمل على تدوير الزوايا بين الدول الثلاثة أطراف أزمة سد النهضة، معربة عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق إنفراج فى ملف سد النهضة.

وأكدت أن الولايات المتحدة تقدر الجهود المصرية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار بغزة، متابعة: "نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وإيصال المساعداتا لإنسانية والتنموية والاقتصادية إلى الشعب الفلسطينى".

وتابعت أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرًا عن توفير 360 مليون دولار للشعب الفلسطينى عبر مؤسسة "الأونروا" وغيرها من المنظمات، موضحة أن تلك المساعدات تساهم فى توفير الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الملحة وإعادة إعمار قطاع غزة وتمهيد الطريق لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.