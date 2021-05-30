وزير الإعلام الفلسطينى: زيارة الوفد الأمنى المصرى مفصلية وتاريخية

جدة - نرمين السيد - وأشار أبو ردينة فى تصريحات خاصة لقناة "أون تى فى " مساء اليوم الأحد إلى أن الزيارة حملت رسائل واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس محمود عباس أولها أن مصر جاهزة للعمل بالليل والنهار لدعم القضية الفلسطينية بداية من تثبيت الهدنة.
ولفت المسؤول الفلسطينى إلى أن إعادة الإعمار مسألة هامة ستتولاها مصر، مبينا فى الوقت ذاته أنه كانت هناك موافقة من الرئيس الفلسطينى كاملة لهذا الموضوع لما تملكه مصر من قدرات وإمكانيات، بالإضافة إلى الثقة الفلسطينية فى مصر وسياستها.
وأكد أن هناك سياسة فلسطينية مصرية عربية مشتركة متفق عليها وهى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، فضلا عن إنهاء الانقسام وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف أنه تم بحث إمكانية خلق مناخ مع الجانب الأمريكى وخلق وضع يمكن البناء عليه سياسيا، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفى وإعادة الإعمار وحدها لا تكفى.
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