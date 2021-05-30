مسلحون يخطفون طلابا من مدرسة بوسط نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وأضافت بيرجى فى تصريح لوكالة "رويترز": "وقعت عملية خطف فى مدرسة إسلامية فى تيجينا، لكننا لم نتأكد بعد من عدد الطلاب المخطوفين".

وهاجمت جماعات مسلحة عدة مرات مدارس وجامعات فى شمال غرب نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية، وخطفت أكثر من 700 طالب بهدف الحصول على فدية.

وفجر عجز قوات الأمن على كبح عصابات الخطف احتجاجات ضد ما يعتقد أنه تقاعس من جانب الحكومة.