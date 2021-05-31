عطل في خط كهرباء إيراني يغرق نصف محافظة عراقية بالظلام

أفاد مصدر حكومي عراقي في محافظة ديالى، الاثنين، بأن خط الكهرباء الإيراني في المحافظة توقف عن العمل، مبينا أنه الخط يزود أكثر من نصف محافظة ديالى بالتيار الكهربائي.

وقال المصدر لوسائل إعلام عراقية محلية إن "خط الكهرباء الإيراني، ميرساد-ديالى توقف من دون معرفة الأسباب". وأضاف أن "ساعات التجهيز (التزود بالكهرباء) ببعض مناطق المحافظة تأثرت، علما أنه يجهز (يزود) أكثر من 60 بالمئة من مناطق ديالى". وأشار إلى أن "الصيانة الخاصة بالخط ستخرج صباحاً لمعرفة الأسباب". وتقع محافظة ديالي في شرق العاصمة بغداد، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.6 مليون نسمة حسب آخر إحصائيات.

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