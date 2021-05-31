مصرع 5 أفراد شرطة بعد سقوط مروحيتهم فى كولومبيا

جدة - نرمين السيد - وكتب دوكى على صفحته فى "تويتر": "نأسف بشدة لمصرع أبطال شرطتنا الخمسة، الذى وقع فى مديرية كانتاغاليو جنوبى إدارة بوليفار". وأضاف رئيس الدولة أن التحقيق سيتم فتحه لتحديد أسباب الحادث، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". ضحايا تحطم المروحية وأعرب رئيس كولومبيا عن تضامنه مع عائلات ضحايا الحادث "الذين قدموا كل شيء من أجل الوطن".

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