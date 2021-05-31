فرنسا تفتح مجال التطعيم ضد فيروس كورونا اليوم

جدة - نرمين السيد - تسمح فرنسا اعتبارا من اليوم بتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع السكان البالغين، وهى مرحلة مهمة لتجنب طفرة وبائية جديدة فى موازاة تخفيف تدريجى للقيود فى البلاد.





وكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما الفئة العمرية الأخيرة التى ينبغى ضمها بدون شروط إلى حملة التطعيم التى توسعت على مراحل منذ انطلاقها فى ديسمبر الماضي.

وقال وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران إنه "ينبغى على الراغبين بتلقى اللقاح التحلى بالصبر: فالحجوزات التى انطلقت منذ أربعة أيام، تحصل بشكل تدريجى على المنصات الإلكترونية الخاصة بالتطعيم".

وأضاف أن "مواعيد جديدة ستحدد كل يوم".

وتتوقع "دوكتوليب"، المنصة الرئيسية لحجز مواعيد التطعيم، أن يكون الإقبال كبيرا، لكنها حذرت من أنها لن تتمكن من الاستجابة لكافة طلبات التطعيم، نظرا إلى "عدد جرعات اللقاحات الذى لا يزال محدودا، خصوصا فايرز وموديرنا".

وأضافت أن "28 مليون شخص بالغ مؤهلون لتلقى اللقاح وهم غير مطعمين حتى الآن، مقابل معدل 500 ألف موعد متاح كل يوم".