مقتل 3 أشخاص فى هجوم مسلح على قرية شمال بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "3 مدنيين لقوا مصرعهم فى هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو قرب قرية بولى وجرح 3 أشخاص بسبب توغل مسلحين من الحدود الشمالية". وأضاف أن "ضحايا الهجوم هم رئيس القرية وإمام مسجد ونجله". وتدهور الوضع الأمنى بشكل حاد فى بوركينا فاسو خلال شهر مايو الحالي، حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التى تستهدف المدنيين فى القرى المعزولة شمال البلاد. وتعد المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو خاصة القريبة من النيجر ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التى ينفذها مسلحو "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

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