انت الان تتابع تفاصيل خبر إكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا فى فيتنام.. أخطر من السلالة الهندية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرحت وزارة الصحة فى فيتنام، أمس السبت الماضى عن إكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، تتمكن من الإنتشار بشكل أسرع من أى سلالة اخرى، عن طريق الهواء .

وأعلن وزير الصحة الفيتنامى أن بلاده قامت بإكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهذه السلالة عبارة عن مزيج بين السلالة التى إنتشرت فى الهند والسلالة البريطانية، والتى تعتبر أخطر منهم، لإكتشاف قدرتها على الإنتشار فى الهواء بشكل سريع ومؤثر .

وحسبما ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، أنه بعد قيام وزارة الصحة الفيتنامية بتحليل التسلسل الجيني للمرضى حديثى الإصابة بفيروس كورونا، أن طبيعة الفيروس المصابين به جديد وغير متعارف عليه ويحمل خصائص من السلالة التى ظهرت بالهند، بالإضافة إلى السلالة الاخرى التى إنتشرت ببريطانيا، والتى تعتبر أخطر من الأثنين .

ومنذ أواخر شهر إبريل 2021 الماضى، أضيب نحو 3600 مواطن فيتنامى بفيروس كورونا فى ما يقارب من 31 من أصل 63 مدينة فيتنامية، والتى تعتبر نصف إجمالى الإصابات فى فيتنام .

وأعلن مدير الفرع الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية، عن قلقه الشديد بعد إكتشاف تلك السلالة الخطيرة من فيروس كورونا، بعد الإرتفاع السريع والملحوظ فى الإصابات فى فيتنام، حيث تستطيع تلك السلالة الجديدة من الإنتقال بشكل سريع عبر الهواء .

وأضاف وزير الصحة الفيتنامى، فى مؤتمر صحفى له، لعرض مستجدات إنتشار السلالة الجديدة من فيروس كوفيد 19، أن السلالة الهندية والمعروفة بأسم B1617، أشد عدوى من السلالة البريطانية B117، الأمر الذى يدعو للقلق، حيث أن كل سلالة تأتى أقوى من سابقتها .

وإستبعد الخبراء أن تؤدى أى تحولات فى فيروس كورونا، إلى إبطال مفعول لقاحات كورونا، وأنه يعتبر أفضل إستراتيجية لمواجهة فيروس كورونا هو الحصول على التطعيم الأمر الذى قد يحمى المصاب من الشعور بالاعراض المصاحبة للفيروس على عكس الشخص الذى لم يتلقى التطعيم .