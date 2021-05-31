بعد كولومبيا.. استبعاد الأرجنتين من استضافة كوبا أميركا

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، الأحد، استبعاد الأرجنتين من استضافة كأس كوبا أميركا، لتحوم شكوك حول مستقبل البطولة قبل 13يوما من الموعد المحدد لانطلاقتها.

وأضاف اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم أنه سيدرس العروض المقدمة من الدول الأخرى لاستضافة البطولة.

وفي 21 مايو الجاري، استبعد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم كولومبيا من استضافة البطولة، بسبب الاحتجاجات المحلية.

البطولة التي كانت ستنطلق في بوينس أيرس في 13 يونيو المقبل، كانت ستقام في دولتين لأول مرة منذ انطلاقها قبل 105 أعوام، هما الأرجنتين وكولومبيا.

وكان من المقرر أن تستضيف كولومبيا 15 مباراة منها النهائي في العاشر من يوليو، بينما تقام 13 مباراة في الأرجنتين.

وبعد استبعاد كولومبيا، عرضت الأرجنتين تنظيم البطولة بمفردها بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي انطلقت في نهاية أبريل وأدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل.