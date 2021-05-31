بايدن يدرس تعيين سيدتين من عائلة كينيدى لمنصبين دبلوماسيين

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"سبوتنيك"، وبحسب المصادر، يدرس بايدن إمكانية تعيين كارولين كينيدي، ابنة الرئيس الأمريكى الـ35، جون كينيدي، لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى أستراليا، والتى سبق أن تولت منصب سفير الولايات المتحدة فى اليابان خلال عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما.

وتعيين وفيكى كينيدي، أرملة السيناتور الأمريكى الراحل، تيد كينيدي، وهو الشقيق الأصغر للرئيس الراحل، لمنصب رئيس بعثة دبلوماسية للولايات المتحدة فى إحدى دول غرب أوروبا.

ويعتبر تيد كينيدى صديقا لبايدن حيث عملا فى مجلس الشيوخ الأمريكى على مدار 36 عاما.

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق على المعلومات ذات الصلة.