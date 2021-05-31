الهند تسجل 152 ألفا و734 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن الهند سجلت 152 ألفا و 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 28 مليونا و 46 ألفا و 534 شخصا.





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