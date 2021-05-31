مقتل 8 أشخاص بهجوم لـ بوكو حرام جنوب شرق النيجر

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان صدر السبت إن ما لا يقل عن 6 مسلحين قتلوا فى الغارة التى نفذت يوم الجمعة.
وهاجم المتمردون ديفا بعد العصر على متن نحو 15 عربة، وبعد قتال عنيف تمكنت قوات الأمن من صدهم.
اندلع تمرد "بوكو حرام" فى شمال شرق نيجيريا عام 2000 لكن كثيرا ما يمتد العنف عبر الحدود إلى تشاد والنيجر والكاميرون.
وقتل 28 شخصا وأحرق 800 منزل فى منطقة ديفا خلال ديسمبر فى هجوم حملت "بوكو حرام" المسؤولية عنه.
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