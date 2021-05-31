تشاد تتهم إفريقيا الوسطى بارتكاب جريمة حرب

جدة - نرمين السيد - اتهمت وزارة الدفاع التشادية، أمس الأحد، قوات إفريقيا الوسطى المجاورة بمهاجمة موقع عسكرى تشادى، وقتل جندى، وأختطاف وإعدام 5 آخرين، واصفة الأمر بأنه بمثابة جريمة حرب.





وحسبما نقلت "رويترز"، قالت الوزارة فى بيان، إن المهاجمين المدججين بالسلاح استهدفوا فى الساعات الأولى من صباح الأحد، موقعًا كان فيه 12 جنديًا تشاديًا قرب حدود تشاد وإفريقيا الوسطى التى تمتد إلى نحو ألف كيلومتر.

وأشار البيان إلى أن قائد الشرطة العسكرية فى إفريقيا الوسطى طلب من سفارة تشاد فى بانغ استلام جثث الجنود الخمسة الذين أعدمتهم قوات إفريقيا الوسطى.

ووصف البيان ما حدث بأنه "جريمة الحرب الخطيرة للغاية تلك، وهذا الهجوم الإجرامى المتعمد الذى خطط له ونُفذ داخل تشاد، لا يمكن أن يمر دون عقاب".

وتمثل تشاد القوة العسكرية المهيمنة فى منطقة الساحل الإفريقى، حيث لعبت لفترة دورًا محوريًا فى الجهود الإفريقية لتحقيق الاستقرار فى إفريقيا الوسطى ، لكنها سحبت قواتها فى 2014.