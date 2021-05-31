إسرائيل: صحفيو أسوشيتد برس كانوا يشربون القهوة مع حماس فى برج الجلاء

وشددت "أسوشيتيد برس" على أن مزاعم كوخافى "خاطئة ولا أساس لها من الصحة".
وكان كوخافى قال فى تصريحات للقناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلى، يوم الخميس الماضى، إن صحفيى الوكالة الأمريكية فى قطاع غزة كانوا يشربون قهوة الصباح مع خبراء إلكترونيات من حماس فى برج الجلاء الذى دمرته إسرائيل.
وحسبما نقل موقع "i24 نيوز" الإسرائيلى، أكد كوخافى فى محادثة مع مسؤول أجنبى، أن الصحفيين شربوا قهوتهم الصباحية فى كافتيريا البرج، جنبًا إلى جنب مع خبراء الإلكترونيات فى حماس "سواءً علموا بذلك أم لا".
فيما أصدرت الوكالة بيانًا يوم السبت الماضى، قالت فيه ردًا على ما نقلت القناة الإسرائيلية عن كوخافى، إن "هذا الادعاء غير المدعم بالأدلة ولا أساس له من الصحة، والمنسوب إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلى خاطئ بشكل واضح" مؤكدة أن البرج لم يكن يضم كافيتيريا أساساً.
وأضاف البيان: "كما قلنا مرارًا، لم يكن لدينا أى مؤشر على وجود حماس فى المبنى، ولم نحذر من ذلك قبل الغارة. لا نعرف ما الذى تظهره الأدلة الإسرائيلية، ونريد أن نعرف ذلك".
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