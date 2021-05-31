ماليزيا تسجل 6824 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ماليزيا، اليوم الإثنين، تسجيل 6824 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 572357 حالة.

وسجلت ماليزيا يوم السبت 9020 إصابة بالفيروس، في أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة وسط تزايد حالات العدوى.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.