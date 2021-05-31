روسيا تستعد لفصلها عن نظام سويفت المالى العالمى

جدة - نرمين السيد - أكد مدير التعاون الاقتصادى فى وزارة الخارجية الروسية، دميترى بيريشيفسكى، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد أى حديث حتى الآن بشأن فصل روسيا عن نظام "سويفت" المالى الدولى، إلا أنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن روسيا تستعد لمثل هذا التطور.





ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الإثنين، قال بيريشيفسكى فى تصريحات إعلامية، إن روسيا تعمل على إنشاء نظام بديل لمنظومة سويفت، وأن روسيا تعمل على ذلك منذ فترة طويلة، لأنه ضرورة موضوعية. وترتبط أكثر من 11 ألف مؤسسة كبرى حول العالم بنظام سويفت، فهو النظام الدولى بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات. فيما تحدثت تقارير إعلامية عن احتمال فصل روسيا عن نظام سويفت فى إطار العقوبات الغربية والأمريكية التى يمكن أن تفرض ضد روسيا.

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