العراق: ضبط 5 صواريخ جراد ومنصات لإطلاقها فى مدينة كركوك

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت خلية الإعلام الأمنى التابعة لوزارة الداخلية العراقية: "إنه بناءً على معلومات استخباراتية وردت إلى مكافحة إرهاب الدبس ومركز شرطة التون كوبرى فى شرطة كركوك، تم ضبط 5 صواريخ نوع جراد ومنصات الإطلاق، حيث كانت هذه الصواريخ جاهزة للإطلاق فى قرية احصار التابعة لناحية كوبرى بمحافظة كركوك".
وحبسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، أوضحت الخلية الأمنية أن العملية جاءت "ضمن أعمال الفوج الأول لواء ٣١ بالفرقة الثامنة فى الجيش العراقى، وتم التعامل معها من قبل خبراء المتفجرات".
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