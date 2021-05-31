العراق: ضبط خلية إرهابية لسوريين نفذوا عمليات ضد الجيش والشرطة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، القبض على خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر يحملون الجنسية السورية وينتمون لتنظيم داعش الإرهابى، ممن نشط عملهم فى محافظة كركوك، موضحة أن الموقوفين الستة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقى.





وفى بيان عبر "تويتر"، قالت خلية الإعلام الأمنى، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة متميزة من قبل ممثل شعبة استخبارات ومكافحة الارهاب فى محافظة نينوى..، حول قيام مجموعة من السوريين بالتسلل عبر الحدود الدولية من الأراضى السورية الى الأراضى العراقية". وأضافت الخلية أنهم "اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بالاشتراك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، ومن ثم تم تكليفهم ضمن إحدى الخلايا النائمة فى محافظة كركوك، حيث تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيًا، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

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