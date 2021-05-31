الصين تسمح للأسر بإنجاب 3 أطفال بعد سنوات من فرض سياسة طفلين فقط

جدة - نرمين السيد - وكانت الصين أعلنت فى عام 2015، السماح للمرة الأولى بإنجاب طفلين لكل أسرة، بعد 35 عامًا من منع المواطنين من إنجاب أكثر من طفل واحد، إذ بدأت السلطات الصينية فى اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الزيادة السكانية المتفجرة منذ 1953.

وفى عام 1979، أصدرت الصين قانونًا صارمًا، يمنع إنجاب أكثر من طفل للأسرة الواحدة، إلا أنها عادت لتفتح الباب أمام إنجاب طفلين فى 2015، ثم 3 أطفال فى العام الجارى 2021.