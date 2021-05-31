إيران: جولة مباحثات فيينا الحالية أحرزت تقدمًا وقد تكون الأخيرة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن "مباحثات فيينا حول الاتفاق النووى تعمل على حل القضايا الأساسية"، مضيفة أنه "يمكن أن تكون الجولة الحالية من المباحثات هى الأخيرة".





وفى مؤتمره الصحفى الأسبوعى، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: "مباحثات فيينا حول الاتفاق النووى أحرزت تقدمًا جيدًا وهامًا"، لافتا إلى أنه "لا تزال هناك قضايا رئيسية عالقة"، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأضاف زادة: "إذا تم حل المشكلات الرئيسية المتبقية، فقد تكون الجولة الحالية فى فيينا الجولة الأخيرة"، لافتًا إلى أنه "إذا لم يتم التوصل إلى حل القضايا العالقة، سوف تستمر المباحثات".

وتابع الدبلوماسى الإيرانى: "يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية، وسيتم التحقق من ذلك وفق الصيغ التى تمت مناقشتها فى فيينا"، مضيفًا أنه "بعد ذلك، ستقوم إيران بإلغاء تقليص التزاماتها".

كما شددت الخارجية الإيرانية على أنه "ينبغى تطبيق الاتفاق النووى بحذافيره، من دون زيادة أو نقصان"، معتبرة أنه "لا يوجد أى طريق مسدود فى مباحثات فيينا، وقد وصلت إلى بحث القضايا الأساسية، وأنه ينبغى اتخاذ القرار بشأنها، وهذا بحاجة إلى المزيد من الوقت والدقة".

وأوضح زادة: "موقفنا فى المباحثات مع واشنطن واضح، ونؤكد على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلادنا"، مؤكدًا أن "إيران لن تسمح بمباحثات استنزافية، وليست على عجلة من أمرها، وأن معيارها الوحيد هو تحقيق مصالحها الوطنية".

واعتبر المسؤول الإيرانى أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت ستواصل إرث الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب الفاشل، أو تطوى الصفحة، وتعود إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووى".