جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الروسية، إن "أجندتنا فى القمة المقبلة بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى جو بايدن مختلفة عن واشنطن".



جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الروسية، إن "أجندتنا فى القمة المقبلة بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى جو بايدن مختلفة عن واشنطن". كما أكدت أنها ستضيف نحو 20 وحدة عسكرية على الحدود مع أوكرانيا بنهاية العام، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: سنضيف نحو 20 وحدة عسكرية على الحدود مع أوكرانيا بنهاية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.