مراقبون: مقتل 39 شخصًا فى هجومين شرق الكونغو الديموقراطية

جدة - نرمين السيد - كشف مراقبون دوليون، اليوم الإثنين، عن مقتل 39 شخصًا على الأقل فى هجومين بشرق الكونغو الديمقراطية، لافتين كذلك إلى أن المئات لقوا حتفهم فى مجازر هناك منذ مطلع العام الجارى 2021.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت مجموعة "تعقب أمن كيفو" إن "20 مدنيًا على الأقل قتلوا ليلاً فى قرية بوجا، بينما قتل 19 على الأقل فى قرية تشابى" فى منطقة إيتورى بالكونغو. وبحسب الوكالة، اتهم أحد قادة المجتمع المدنى المحليين ميليشيا "القوات الديموقراطية المتحالفة" بارتكاب تلك الجرائم.

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