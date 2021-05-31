موسكو: سنحمي بيلاروسيا من العقوبات الأوروبية وندعمها اقتصاديا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة "توفوستى" الروسية، قال مدير إدارة التعاون الاقتصادى بالخارجية الروسية، دميترى بيريتيفسكى: "أعتقد أننا سندافع عن شريكنا بيلاروس، وسنساعد حلفاءنا. وما يخترعه الغرب ضد بيلاروس يثير مشاعر سلبية تماما، لأنه لا بد أولا من إجراء تحقيق فيما حدث، ثم التفكير فى كيفية الرد، بدلاً من إطلاق تصريحات متسرعة".

وفى الوقت ذاته، شدد الدبلوماسى الروسى على أن نهج موسكو "يقوم على الامتناع عن اتخاذ إجراءات متهورة"، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بعبور الغاز الروسى على وجه الخصوص، فمن الضرورى حساب مدى تأثير ذلك على الاقتصاد والعقود القائمة".

وعن إمكانية الرد بالمثل على العقوبات الأوروبية على مينسك، قال بيريتشيفسكى: "لا يمكننا الرد على الإجراءات التى يتم فرضها على دولة أخرى، ونحتاج إلى مناقشة هذا الأمر مع الشركاء لنرى ما يمكننا فعله".

وتأتى تصريحات الدبلوماسى الروسى تعليقًا على تصريحات أدلى بها رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، قبل أيام، عندما هدد بأن الاتحاد الأوروبى يبحث فرض العقوبات الاقتصادية "القطاعية" على مينسك، وهى العقوبات التى قد تطال تصدير البوتاسيوم و ترانزيت الغاز الروسى عبر أراضى بيلاروسيا.